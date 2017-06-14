О причинах пожара в Лондоне говорить рано, заявили в полиции

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Идентификация тел погибших при пожаре в Лондоне займет значительное время, о причинах возгорания говорить пока рано, заявил представитель столичной полиции Стюарт Канди.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. В результате пожара есть жертвы, однако их число не сообщается. Более 50 пострадавших в результате пожара доставлены в больницы. По данным пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

"Сейчас слишком рано говорить о причинах пожара. Для того, чтобы я мог подтвердить личности погибших, потребуется, скорее всего, значительное время", — приводятся слова Канди в распространенном Скотланд-Ярдом пресс-релизе.

По словам полицейского, в настоящее время остаются перекрытыми автодороги в районе пожара на западе Лондоне, в том числе ведущая а аэропорт Хитроу дорога А40.

"Мы просим воздержаться от поездок в район ЧП. Тех же, кто не может отложить поездку, просим уточнять статус работы линий и остановок общественного транспорта на сайте столичного транспортного управления", — отмечает Канди.

Пожарные все еще пытаются локализовать начавшийся ночью пожар. На месте работают 200 пожарных, более 10 врачей. Угрозы обрушения здания нет.