О причинах пожара в Лондоне говорить рано, заявили в полиции

ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Идентификация тел погибших при пожаре в Лондоне займет значительное время, о причинах возгорания говорить пока рано, заявил представитель столичной полиции Стюарт Канди.
"Сейчас слишком рано говорить о причинах пожара. Для того, чтобы я мог подтвердить личности погибших, потребуется, скорее всего, значительное время", — приводятся слова Канди в распространенном Скотланд-Ярдом пресс-релизе.
По словам полицейского, в настоящее время остаются перекрытыми автодороги в районе пожара на западе Лондоне, в том числе ведущая а аэропорт Хитроу дорога А40.
"Мы просим воздержаться от поездок в район ЧП. Тех же, кто не может отложить поездку, просим уточнять статус работы линий и остановок общественного транспорта на сайте столичного транспортного управления", — отмечает Канди.
Пожарные все еще пытаются локализовать начавшийся ночью пожар. На месте работают 200 пожарных, более 10 врачей. Угрозы обрушения здания нет.