На востоке Афганистана произошел взрыв, погибли женщина и четверо детей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Жертвами взрыва в провинции Пактика на востоке Афганистана стали четверо детей и одна женщина, еще семь человек получили ранения, передает агентство Синьхуа.

"Взрыв прогремел около полудня в доме местного сотрудника полиции в округе Джани Хил; в результате четыре ребенка и женщина погибли, еще семь человек, в их числе шесть детей и женщина, получили ранения", — заявил губернатор провинции Мохаммад Альяс Вахдат.

Власти ведут расследование инцидента, подробности не уточняются.