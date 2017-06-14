ЕП лишил Жан-Мари Ле Пена депутатского иммунитета из-за его высказываний

БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в среду лишил депутатской неприкосновенности основателя французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена за "подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве".
"(Европарламент) решает лишить иммунитета Жан-Мари Ле Пена. Поручает председателю довести настоящее постановление и доклад парламентского комитета до непосредственно компетентного органа во Франции и самого Жан-Мари Ле Пена", — говорится в принятом ЕП на пленарной сессии в Страсбурге решении. Ранее за лишение Жан-Мари Ле Пена неприкосновенности высказался профильный комитет Европарламента.
Ле Пена уже в четвертый раз лишают парламентского иммунитета в ЕП, депутатом которого он является с 1984 года. Каждый раз причиной такого решения становились некорректные высказывания политика, которые также послужили причиной его исключения из партии.
"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. В 2017 году в первом туре президентских выборов Марин Ле Пен набрала 21,3% голосов и прошла во второй тур, в котором уступила Эммануэлю Макрону.