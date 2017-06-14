Дипмиссия выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в пожаре в Лондоне

Сотрудники полиции на месте пожара в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне. 14 июня 2017

Сотрудники полиции на месте пожара в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне. 14 июня 2017

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Информации о пострадавших россиянах и звонков на экстренный номер посольства РФ в связи с пожаром в жилом доме на западе Лондона не поступало, сообщил в среду утром РИА Новости представитель посольства.

"Мы запросили информацию, информации о россиянах нет, звонков на экстренный номер нет", — сказал он.

Ранее служба "скорой помощи" сообщила, что более 50 пострадавших при пожаре в жилом доме Grenfell Tower на улице Латимер-роад на западе Лондона доставлены в больницы, а лондонская пожарная служба подтвердила факт гибели людей, не назвав пока их точное число.

Причины пожара, охватившего все 24 этажа здания, неясны. Северный Кенсингтон – не самый благополучный район Лондона, там живут много выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Пакистана, а также восточной Европы.

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