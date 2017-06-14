Пожарная служба Лондона сообщила о погибших при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комиссар лондонской пожарной службы сообщил о наличии жертв в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в британской столице, передает агентство Рейтер.
Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы. Служба скорой помощи британской столицы сообщила о госпитализации 30 пострадавших.
Frightening, more video courtesy Joel James. #GreenfellTower #Londonfire pic.twitter.com/JPrOmF3kAf— Molly Hunter (@mollymhunter) 14 июня 2017 г.