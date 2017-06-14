Пожарная служба Лондона сообщила о погибших при пожаре в жилом доме

Пожар в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне. 14 июня 2017

Пожар в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне. 14 июня 2017

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комиссар лондонской пожарной службы сообщил о наличии жертв в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в британской столице, передает агентство Рейтер.

Число погибших в пожаре пока не уточняется. Комиссар добавил, что причина возгорания также пока неизвестна.

Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. На место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы. Служба скорой помощи британской столицы сообщила о госпитализации 30 пострадавших.

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