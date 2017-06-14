Путин заявил, что со сменой президентов в США почти ничего не меняется

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что со сменой президентов в США почти ничего не меняется.

Путин положительно ответил на вопрос Стоуна о том, является ли президент США Дональд Трамп четвертым американским лидером за то время, когда Путин находится у власти.

"Почти ничего", — заявил Путин на вопрос Стоуна о том, что меняется со сменой президентов США. Рекламный отрывок четвертой части фильма был опубликован на канале Showtime на YouTube.

В ответ на комментарий Стоуна о том, что "Трамп находится в кармане Кремля", Путин рассмеялся.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.