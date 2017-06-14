Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сравнившей его с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером, заявил, что со стороны России также могут быть различные сравнения деятельности американских политиков, однако Москва старается воздерживаться от крайних высказываний.

"Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

В марте 2014 года телеканал CNN сообщал, что Клинтон, говоря в контексте Крыма, провела параллель между Путиным и Гитлером. Она утверждала, что слова Путина о необходимости защищать русских напоминают действия Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями, проживающих в Восточной Европе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".