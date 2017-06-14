Путин не ответил Стоуну, звонил ли ему Обама по поводу выдачи Сноудена

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну не стал отвечать на вопрос, звонил ли ему президент США Барак Обама по поводу выдачи бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена.

"Я бы не хотел говорить об этом. Это вещь конфиденциального характера", — сказал Путин в фильме, показанном на американском телеканале Showtime , отвечая на вопрос, звонил ли ему Обама насчет Сноудена.

При этом Путин признался, что американская сторона просила Москву о выдаче бывшего сотрудника АНБ, но РФ не могла это сделать, поскольку США раньше отказались заключать договор в юридической сфере по взаимной выдаче преступников.

"США отказались от сотрудничества с нами в этой сфере. А по нашему закону он ничего не нарушил. Поэтому в отсутствие этого договора о взаимной выдаче при том, что США сами нам никогда не выдавали преступников, которые находили убежище в США, сделать в одностороннем порядке то, что нас просили американские партнеры, было абсолютно неприемлемым", — пояснил российский президент.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.