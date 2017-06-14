Путин рассказал, какие действия США помогли Сноудену спастись

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что американские власти перенервничали и наделали ошибок, что спасло бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена от тюрьмы.

"Я уверен, что американские власти просто действовали под давлением обстоятельств, перенервничали и наделали ошибок. Это и спасло Сноудена. Сейчас бы в тюрьме сидел", — сказал Путин в фильме-интервью режиссеру Оливеру Стоуну, показанном на американском телеканале Showtime.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.