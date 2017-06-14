Путин не уверен, что американские политики выполнят предвыборные обещания

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Предвыборные обещания американских политиков нужно знать, но не факт, что они будут выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что говорится в предвыборных обещаниях, об этом нужно знать, но это совсем не факт, что нам придется иметь с этим дело", — заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

При этом он высказал уверенность, что с новым президентом США Дональдом Трампом удастся выстроить такие отношения, которые изменят взаимодействие Москвы и Вашингтона к лучшему.