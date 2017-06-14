Глава минфина Британии выступает за сохранение страны в таможенном союзе ЕС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд будет выступать за то, чтобы страна осталась в таможенном союзе ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на газету Sunday Times.

По данным издания, которое ссылается на неназванные источники, министр попробует повлиять на позицию премьер-министра Британии Терезы Мэй по вопросу о выходе из таможенного союза, что является попыткой смягчить позицию по Brexit.

Как сообщает издание, Хаммонд полагает, что правительство должно пересмотреть свой план по продолжению независимой торговой политики вне таможенного союза.

Представитель казначейства пока что не прокомментировал данную информацию.

В Великобритании 8 июня прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате премьер Тереза Мэй борется за создание парламентской коалиции и ведет переговоры о возможном соглашении с североирландской DUP, которая получила на выборах десять мандатов. Во вторник пройдет встреча Мэй и лидера партии Арлен Фостер.

На референдуме по Brexit Северная Ирландия ожидаемо голосовала за сохранение Британии в составе ЕС. Поэтому правящая партия региона вряд ли поддержит намерение Мэй вывести страну не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза. Таким образом, "жесткий" Brexit может "смягчиться".