Стоун назвал виновника ухудшения отношений Москвы и Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 13 июн — РИА Новости. В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона частично виноват американский военно-промышленный комплекс (ВПК), которому выгодно создавать из России образ врага, считает американский режиссер Оливер Стоун.

"Российско-американские отношения сейчас переживают драматический момент, и я не могу передать, как сильно я обеспокоен этим как бывший солдат и как человек, знакомый с тем, что происходит в мире", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Частично я вижу причину этого в американском военно-промышленном комплексе. Очень многое подчинено его интересам. Чтобы обеспечить потребности этого монстра – а это 6,5 миллиарда долларов в год – вам нужно создать врага. И я думаю, мы (США — ред.) сейчас занимаемся чем-то подобным: создаем себе врагов", — отметил Стоун.

По его словам, сейчас у США есть много объективных врагов, например — терроризм. "Но терроризм – это, в том числе, и реакция на сверхмилитаризированный мир. Мы насытили свой рынок оружием, мы должны его продавать, мы продолжаем искать врагов, искать друзей и продолжаем накачивать себя оружием. Когда-то это все должно взлететь на воздух. Это мой самый большой страх", — отметил он.

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