Стоун раскритиковал политику США в Ираке, Сирии, Ливии

НЬЮ-ЙОРК, 13 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун раскритиковал в интервью РИА Новости внешнюю политику США в Ираке, Сирии и Ливии.

По его словам, политика США лишь ведет к дестабилизации этих стран.

"Одно ведет к другому — дестабилизируют Ирак, затем Сирию. Почему Сирию считают врагом? Потому что там шииты, значит, они союзники с Ираном. А Иран почему враг? Где все эти опасности, о которых говорят? Почему уничтожена Ливия? А ведь она полностью уничтожена. Зачем Ливию сделали базой террористов? Эти вопросы многие люди нечасто задают себе. Надо критиковать наши правительства, потому что они работают независимо от воли народа, который хочет мира", — сказал Стоун.