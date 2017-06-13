Стоун считает, что мнимую угрозу со стороны России искусственно раздувают

НЬЮ-ЙОРК, 13 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун считает, что угрозу со стороны России искусственно раздувают, в то время как Россия не угрожает Европе и США.

"Господин (президент Владимир) Путин никоим образом не действует так, чтобы угрожать Европе или Америке. Это раздувают в большую угрозу, как будто Россия собирается захватить мир. Но в этом нет никакого смысла. Многие должны задаваться вопросом — в чем тут угроза? В чем опасность? Мир может быть мирным", — сказал Стоун в интервью РИА Новости.

Он добавил, что "да, у нас есть ИГ"*. "Мы знаем об этом, господин Путин знает об этом — почему бы нам на этом не сконцентрироваться?" – спросил режиссер.

Полный текст читайте на сайте www.ria.ru 14 июня.

* Террористическая организация, запрещенная в России.