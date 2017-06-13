Стоун назвал значение Путина для России существенным

НЬЮ-ЙОРК, 13 июн — РИА Новости. Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм про президента РФ Владимира Путина, в интервью РИА Новости назвал существенным значение нынешнего российского лидера для собственной страны.

По его словам, Путин является "сильным лидером". "Его значение для России существенно", — поделился мнением режиссер.

Говоря о самом фильме, Стоун отметил ценность того, что Путин рассказал о своем видении ситуации в мире, в частности, в Сирии и на Украине, поскольку "мы не слышим всего этого на Западе".

Фильм Стоуна о Путине выходит на этой неделе на телеканале Showtime.