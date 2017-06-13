Стоун назвал Путина сильным лидером и сравнил его с Рузвельтом

НЬЮ-ЙОРК, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин является сильным лидером и имеет нечто общее с бывшим американским лидером Франклином Делано Рузвельтом. Об этом заявил в интервью РИА Новости американский режиссер Оливер Стоун, ставший автором фильма о Путине.

Значение Путина для России, по мнению Стоуна, "существенно". "Я вижу некую связь с администрацией Рузвельта, потому что Рузвельт был первым американским президентом, у которого было четыре срока полномочий. Четыре. И если господин Путин будет выдвигаться в 2018 году, это будет четвертый срок и это будет довольно значимо", — пояснил он.

Стоун напомнил, что Рузвельт пришел к власти в США в 1931 году в разгар Великой депрессии. "И он произвел огромные перемены, позволил правительству войти в игру в сфере экономики таким способом, который раньше не использовался", — добавил режиссер. По его словам, Путин тоже пытается сбалансировать ситуацию после "дикого" капитализма, наступившего после падения коммунистической системы.

Стоун также заявил, что Россию в Соединенных Штатах изображают врагом, однако, по его мнению, это никому не нужно. Говоря о президенте США Дональде Трампе, режиссер выразил мнение, что тот "полностью приперт к стенке".

"С другой стороны, господин Путин (в фильме — ред.) в какой-то момент говорит, что политика США, похоже, не меняется, меняются лишь президенты. У президента Обамы могли быть планы по "перезагрузкам" и, возможно, либерализации американской политики по войне с терроризмом и тому подобное, но он не смог ничего добиться", — указал Стоун.

По мнению режиссера, в США существует своего рода государство в государстве, "настоящая власть и руководство, которое управляет страной" и принимает все решения. Оно состоит из военно-промышленного комплекса, корпораций и разведывательных служб. "У них, похоже, исключительная власть, которой у них не было, когда я был моложе. Они выросли до чудовищных размеров. Я думаю, это они специально создали столько проблем с Россией. Я думаю, они приперли Трампа к стенке. Ему никак невозможно "перезагрузить" отношения с Россией, даже если бы он бы хотел этого", — добавил Стоун.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12-15 июня. В России его будет транслировать с 19 по 22 июня Первый канал.