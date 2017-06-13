Стоун считает, что Путин готов к диалогу с США

НЬЮ-ЙОРК, 13 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Режиссер Оливер Стоун заявил в интервью РИА Новости, что президент России Владимир Путин готов к диалогу с США.

Фильм Стоуна о президенте России показывает на этой неделе телеканал Showtime.

На вопрос, считает ли он, что в отношениях двух стран когда-нибудь наступит улучшение, Стоун ответил: "Надеюсь. Господин Путин точно готов разговаривать".

"Он всегда говорил, что, каким бы пессимистом вы ни были, надежда есть всегда. Думаю, что важно понять, что надо прилагать усилия для достижения мира", — добавил режиссер.