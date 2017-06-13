Госдеп не комментирует заявление Дурова о попытке подкупа его сотрудников

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США не стал комментировать заявление создателя сервиса Telegram Павла Дурова о том, что американские ведомства пытались подкупить его сотрудников.

"Мы адресуем вас за разъяснением к этому человеку (Дурову — ред.)", — сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель госдепартамента.

Сам Дуров ранее написал в микроблоге в Twitter, что в прошлом году во время недельного визита в США программистов из его команды пытались подкупить сотрудники американских правительственных структур. На самого Дурова, по его словам, оказывалось давление со стороны ФБР.

Министерство юстиции США и ФБР пока не ответили на запросы РИА Новости.