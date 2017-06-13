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В мире

В сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли

18:4113.06.2017
(обновлено: 18:54 13.06.2017)
234740

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В сети опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Редкая запись выложена на YouTube-канале Bruce Lee Central.

Кадр из фильма Путь дракона, 1972 год. Архивное фото
© Concord Productions Inc. (1972)
Философские записи из блокнота актера Брюса Ли впервые увидели свет

По информации Daily Mail, партнером по поединку выступил ученик мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.

В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться "голыми руками".

За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров.

Брюс Ли и его боевое искусство
© Columbia Pictures, (1978)Кадр из фильма "Игра смерти", 1978 год.Кадр из фильма Игра смерти, 1978 год
© Columbia Pictures, (1978)
Кадр из фильма "Игра смерти", 1978 год.
© Concord Productions Inc. (1972)Кадр из фильма "Путь дракона", 1972 год.Кадр из фильма Путь дракона, 1972 год
© Concord Productions Inc. (1972)
Кадр из фильма "Путь дракона", 1972 год.
© 20th Century Fox Television (1966)Кадр из фильма "Зеленый Шершень", 1966 год.Кадр из фильма Зеленый Шершень, 1966 год
© 20th Century Fox Television (1966)
Кадр из фильма "Зеленый Шершень", 1966 год.
© AP Photo / Koji SasaharaФигурка Брюса Ли из боевика "Выход Дракона".Фигурка Брюса Ли из боевика Выход Дракона
© AP Photo / Koji Sasahara
Фигурка Брюса Ли из боевика "Выход Дракона".
© Golden Harvest Company Ltd. (1971) В 1971 году в Гонконге открылась новая киностудия Golden Harvest (впоследствии ставшая очень знаменитой). Брюс Ли уговорил директора студии дать ему главную роль в фильме "Большой босс" и разрешить самому осуществить постановку боевых сцен. Риск оправдался: фильм имел небывалый успех.Кадр из фильма Большой босс, 1971 год
© Golden Harvest Company Ltd. (1971)
В 1971 году в Гонконге открылась новая киностудия Golden Harvest (впоследствии ставшая очень знаменитой). Брюс Ли уговорил директора студии дать ему главную роль в фильме "Большой босс" и разрешить самому осуществить постановку боевых сцен. Риск оправдался: фильм имел небывалый успех.
© Фото : Public DomainСын Брюса Ли Брэндон погиб на съемочной площадке фильма "Ворон" в 28 лет.Брюс Ли и его сын Брэндон
© Фото : Public Domain
Сын Брюса Ли Брэндон погиб на съемочной площадке фильма "Ворон" в 28 лет.
© Golden Harvest Company Ltd. (1971)"Большой босс" буквально перевернул представление о боевых искусствах в кино. Отточенные быстрые движения Ли, натуралистичные боевые сцены и кровавые исходы пришлись по душе азиатским зрителям, а потом эта волна передалась и зрителям всего мира.Кадр из фильма Большой босс, 1971 год
© Golden Harvest Company Ltd. (1971)
"Большой босс" буквально перевернул представление о боевых искусствах в кино. Отточенные быстрые движения Ли, натуралистичные боевые сцены и кровавые исходы пришлись по душе азиатским зрителям, а потом эта волна передалась и зрителям всего мира.
© Golden Harvest Company Ltd. (1971)Арнольд Шварценеггер считает телосложение Брюса Ли эталоном полного отсутствия лишнего жира в организме.Кадр из фильма Большой босс, 1971 год
© Golden Harvest Company Ltd. (1971)
Арнольд Шварценеггер считает телосложение Брюса Ли эталоном полного отсутствия лишнего жира в организме.
© Golden Harvest Company Ltd.Кадр из фильма "Кулак ярости", 1972 год.Кадр из фильма Кулак ярости, 1972 год
© Golden Harvest Company Ltd.
Кадр из фильма "Кулак ярости", 1972 год.
© Concord Productions Inc. (1972)Брюс Ли все время тренировался. Он постоянно повышал свои навыки в кунг-фу, старался привнести что-то новое в существовавшие техники боя. Он также разработал собственную систему питания, уделял очень большое внимание общеатлетической подготовке и занятиям в тренажерном зале.Кадр из фильма Путь дракона, 1972 год
© Concord Productions Inc. (1972)
Брюс Ли все время тренировался. Он постоянно повышал свои навыки в кунг-фу, старался привнести что-то новое в существовавшие техники боя. Он также разработал собственную систему питания, уделял очень большое внимание общеатлетической подготовке и занятиям в тренажерном зале.
© Columbia Pictures, (1978)Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года, в период работы над фильмом "Игра смерти": он (по одной из версий) принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, это привело к отеку мозга, что и показало вскрытие. Никакие анализы не были взяты, что ставит под сомнение то, что он умер от таблетки. После его смерти начали распространяться слухи, что его убил другой мастер, однако они не нашли подтверждения. В фильме "Игра смерти" были использованы кадры с реальных похорон актера.Кадр из фильма Игра смерти, 1978 год
© Columbia Pictures, (1978)
Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года, в период работы над фильмом "Игра смерти": он (по одной из версий) принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, это привело к отеку мозга, что и показало вскрытие. Никакие анализы не были взяты, что ставит под сомнение то, что он умер от таблетки. После его смерти начали распространяться слухи, что его убил другой мастер, однако они не нашли подтверждения. В фильме "Игра смерти" были использованы кадры с реальных похорон актера.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЖена Брюса Ли Линда написала в своей книге воспоминаний "Брюс Ли. Мужчина, которого только я знала": "Я слышала всевозможные фантастические теории, каждый спекулировал его смертью как мог; и чем больше вы анализировали эти домыслы, тем более и более они казались вам абсурдными. Но правда лишь в том, что китайцы потеряли своего великого героя и отказывались видеть его мертвым. Устав от всего этого потока слухов, я публично попросила жителей Гонконга оставить его душу в покое". В ноябре 2005 года на средства фанатов актера на набережной в Гонконге появился первый в мире памятник Брюсу Ли.Памятник Брюсу Ли, расположенный на набережной в Гонконге
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Жена Брюса Ли Линда написала в своей книге воспоминаний "Брюс Ли. Мужчина, которого только я знала": "Я слышала всевозможные фантастические теории, каждый спекулировал его смертью как мог; и чем больше вы анализировали эти домыслы, тем более и более они казались вам абсурдными. Но правда лишь в том, что китайцы потеряли своего великого героя и отказывались видеть его мертвым. Устав от всего этого потока слухов, я публично попросила жителей Гонконга оставить его душу в покое". В ноябре 2005 года на средства фанатов актера на набережной в Гонконге появился первый в мире памятник Брюсу Ли.
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Дмитрий Иванов
И почему я должен верить, что это реальный бой Брюса Ли?
19:08
13.06.2017
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Илья Маркелов
Дмитрий Иванов, потому что так написал низкооплачиваемый сотрудник, частной компании "РИА Новости", он же не может врать, правильно. Ну и что, что РИА ловили на лжи, в этот то раз наверняка правда!
19:14
13.06.2017
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