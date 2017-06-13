В сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли
18:4113.06.2017
(обновлено: 18:54 13.06.2017)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В сети опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Редкая запись выложена на YouTube-канале Bruce Lee Central.
По информации Daily Mail, партнером по поединку выступил ученик мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.
В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться "голыми руками".
За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров.
Кадр из фильма "Игра смерти", 1978 год.
Кадр из фильма "Путь дракона", 1972 год.
Кадр из фильма "Зеленый Шершень", 1966 год.
Фигурка Брюса Ли из боевика "Выход Дракона".
В 1971 году в Гонконге открылась новая киностудия Golden Harvest (впоследствии ставшая очень знаменитой). Брюс Ли уговорил директора студии дать ему главную роль в фильме "Большой босс" и разрешить самому осуществить постановку боевых сцен. Риск оправдался: фильм имел небывалый успех.
Сын Брюса Ли Брэндон погиб на съемочной площадке фильма "Ворон" в 28 лет.
"Большой босс" буквально перевернул представление о боевых искусствах в кино. Отточенные быстрые движения Ли, натуралистичные боевые сцены и кровавые исходы пришлись по душе азиатским зрителям, а потом эта волна передалась и зрителям всего мира.
Арнольд Шварценеггер считает телосложение Брюса Ли эталоном полного отсутствия лишнего жира в организме.
Кадр из фильма "Кулак ярости", 1972 год.
Брюс Ли все время тренировался. Он постоянно повышал свои навыки в кунг-фу, старался привнести что-то новое в существовавшие техники боя. Он также разработал собственную систему питания, уделял очень большое внимание общеатлетической подготовке и занятиям в тренажерном зале.
Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года, в период работы над фильмом "Игра смерти": он (по одной из версий) принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, это привело к отеку мозга, что и показало вскрытие. Никакие анализы не были взяты, что ставит под сомнение то, что он умер от таблетки. После его смерти начали распространяться слухи, что его убил другой мастер, однако они не нашли подтверждения. В фильме "Игра смерти" были использованы кадры с реальных похорон актера.
Жена Брюса Ли Линда написала в своей книге воспоминаний "Брюс Ли. Мужчина, которого только я знала": "Я слышала всевозможные фантастические теории, каждый спекулировал его смертью как мог; и чем больше вы анализировали эти домыслы, тем более и более они казались вам абсурдными. Но правда лишь в том, что китайцы потеряли своего великого героя и отказывались видеть его мертвым. Устав от всего этого потока слухов, я публично попросила жителей Гонконга оставить его душу в покое". В ноябре 2005 года на средства фанатов актера на набережной в Гонконге появился первый в мире памятник Брюсу Ли.