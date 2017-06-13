В Берлине выступили за отношения с Москвой с позиции силы

БЕРЛИН, 13 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Германия заинтересована в разумных отношениях с Россией, но с позиции силы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне в Страсбурге.

"Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе", — сказала министр, отвечая на вопрос, как Германия оценивает "исходящую от России угрозу".

Отношения НАТО и России обострились в 2014 году. На саммите в Варшаве в июле 2016 года альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. Говоря о Литве, министр подчеркнула, что там служат военные из Германии, Норвегии и Нидерландов. По ее словам, Германия понимает, какое значение имеет защита восточных границ, поэтому убеждена в необходимости оказать поддержку "нашим друзьям на востоке".

Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на какую-либо из стран, входящих в альянс. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в НАТО прекрасно знают об этом, но пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.