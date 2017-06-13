Турчинов призвал использовать военных против "гибридной агрессии России"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Секретарь Совета по национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил о необходимости использования украинской армии против "гибридной агрессии" со стороны России.

"Введение военного положения предусматривает лишь введение особого правового режима в стране или в отдельных регионах и не предоставляет автоматического права на применение ВС Украины и других военных формирований. Это законодательство сформировано на основе представлений XX века о классической войне и не учитывает особенности российской гибридной агрессии против Украины", — написал он в Facebook.

По его словам, нужно определить правовой формат, который позволит защитить Украину от "гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО".

В начале месяца во время посещения Донбасса Турчинов пошутил о "взятии Москвы". Отвечая на вопрос, когда закончатся военные действия на востоке страны, он сказал: "Когда Москву возьмем, тогда и завершатся". В ответ на это в Совете Федерации ему посоветовали писать фантастические рассказы.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Новое руководство страны в апреле 2014 года начало военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около десяти тысяч человек.