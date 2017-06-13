Украина и США обсудили создание центра противодействия гибридным угрозам

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обсудил с руководством Американского совета по вопросам внешней политики ситуацию в Донбассе и вопрос создания на Украине международного центра исследования и противодействия гибридным угрозам, сообщила во вторник пресс-служа СНБО.

"Александр Турчинов провел встречу с руководством Американского совета по вопросам внешней политики. Во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины в условиях гибридной войны против нашей страны… Также собеседники обсудили вопрос создания на Украине международного центра исследования и противодействия гибридным угрозам", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны высказались о необходимости продолжать санкции в отношении России.

Как отмечается в сообщении, отдельное внимание во время переговоров было уделено вопросу сотрудничества в военно-технической сфере. Турчинов отметил перспективность привлечения американских корпораций к участию в проектах оборонного комплекса Украины.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.