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В мире

Британия после выборов: сумеет ли Мэй удержать курс на "жесткий" Brexit

15:3913.06.2017
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй выходит из официальной резиденции на Даунинг стрит. 9 июня 2017Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выходит из официальной резиденции на Даунинг стрит. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об окончании формирования правительства. По ее словам, в новом составе кабинета представлен "весь цвет Консервативной партии". Главной своей задачей она по-прежнему считает "успешный Brexit" — выход страны из Европейского союза на максимально выгодных для нее условиях.

Посольство Великобритании в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Британское правительство подтвердило неизменность планов по Brexit

Тем временем результаты внеочередных парламентских выборов, в итоге которых правящая Консервативная партия лишилась абсолютного большинства в палате общин, уже дают себя знать. В прессе появились сообщения о том, что депутаты-лейбористы ведут тайные переговоры с некоторыми членами консервативного правительства, пытаясь добиться смягчения британской позиции на переговорах с Брюсселем. Похоже настроена и Демократическая юнионистская партия (ДЮП), ставшая партнером консерваторов по коалиции.

Усиливается давление и со стороны ЕС, который торопит Великобританию, настаивая на скорейшем возобновлении переговоров.

В свою очередь, Мэй на встрече с "заднескамеечниками" (рядовыми депутатами парламента, которые не являются ни министрами, ни партийными организаторами, ни официальными представителями) пообещала тори, что вытащит их из той непростой ситуации, в которой они оказались по ее вине. При этом она заявила, что готова оставаться на посту премьера столько, сколько парламентское большинство сочтет нужным, сама же она настроена отработать во главе правительства полный срок.

Новый старый кабинет

Британский кабинет министров не претерпел после выборов принципиальных изменений. Самое значительное — выдвижение друга и сподвижника Терезы Мэй Дэмиана Грина на должность кабинет-министра, по сути, второго лица в правительстве. Его предшественник Бен Граммер занимал этот пост меньше двух лет.

© REUTERS / Phil Noble Дамиан Грин на Даунинг-стрит 10 в центре Лондона. 11 июня 2017
© REUTERS / Phil Noble
Дамиан Грин на Даунинг-стрит 10 в центре Лондона. 11 июня 2017

Министром труда и пенсий стал бывший заместитель главы казначейства Дэвид Гок. Министром природы, продовольствия и сельского хозяйства — экс-министр юстиции Майкл Гоув, покинувший кабинет после референдума о Brexit. Лидером палаты общин стала бывшая министр энергетики Андреа Лидсом. Экс-глава Минюста Лиз Трасс стала заместителем министра финансов, а ее место занял Дэвид Лидингтон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает у официальной резиденции на Даунинг стрит в Лондоне. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британские консерваторы дали Мэй пятилетний мандат на работу премьером

Вот, собственно, и все перестановки. Среди прочих сохранил своей пост и глава Форин-офиса — бывший мэр Лондона эпатажный Борис Джонсон. Таким образом, масштабная перетасовка членов кабинета, которую прогнозировали британские политологи, не состоялась. Вероятно, причиной тому — ограниченность маневра, в котором оказалась Мэй после выборов: ее партия утратила абсолютное большинство в нижней палате парламента.

Прежний курс на "жесткий" Brexit

В понедельник, 12 июня, министр по выходу Соединенного Королевства и Гибралтара из Европейского союза Дэвид Дэвис заявил, что правительство по-прежнему будет придерживаться курса на "жесткий" Brexit, который предусматривает, что страна покинет не только ЕС, но также единое европейское экономическое пространство и таможенный союз. Это не устраивает Лейбористскую партию, и оппозиционные депутаты уже ведут конфиденциальные переговоры с некоторыми ведущими членами консервативного правительства в надежде убедить членов кабинета смягчить позиции, сообщает немецкая газета Die Welt.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкМинистр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Биг-Бен и здание британского парламента в Лондоне. Архивное фото
© Fotolia / by-studio
СМИ узнали подробности договора о коалиции в британском парламенте

Лейбористы надеются на то, что, утратив абсолютное большинство в парламенте, консерваторы станут более сговорчивыми.

Получив в палате общин менее половины мест, тори были вынуждены искать партнеров по коалиции. Выбор пал на ДЮП — небольшую в масштабах всей страны партию, являющуюся, однако, ведущей политической силой в Северной Ирландии.

Это — немаловажное обстоятельство, в перспективе имеющее стратегическое значение. После Brexit граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия окажется единственной сухопутной границей между Соединенным Королевством и Евросоюзом.

У консерваторов с юнионистами немало общего. ДЮП выступает за сохранение Ольстера в составе Соединенного Королевства и против любого особого статуса Северной Ирландии после выхода из ЕС. Их партия занимает жесткую антиевропейскую позицию, оставаясь наряду с UKIP ведущими британскими евроскептиками. Не поддерживая в принципе однозначный выход из единого экономического пространства, ДЮП настроена на пересмотр таможенного соглашения и заявляет о необходимости "прогресса в части новых договоров о свободной торговле с остальным миром".

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Новый британский кабинет не разделяет взглядов возможных партнеров из DUP

Кроме того, юнионистская партия выступает против однополых браков и абортов, за то, чтобы в школах наряду с теорией эволюции Дарвина преподавалось учение о божественном происхождении мира и человека. Во многом консервативность взглядов ДЮП объясняется тем, что ее создателем был протестантский пастор Иэн Пейсли, основавший собственную церковь, напоминает Би-би-си.

Так или иначе, десять депутатских мандатов, завоеванных юнионистами на прошедших внеочередных выборах, обеспечивают консерваторам недостающие для достижения абсолютного большинства голоса. Платой за них будет то, что тори придется считаться с политическими взглядами партнеров по коалиции — в том числе и в определении курса Brexit.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкДевушка выходит с избирательного участка в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Девушка выходит с избирательного участка в Лондоне

Брюссель торопит Лондон

Великобритания рискует "вылететь" из ЕС в марте 2019 года без надежды на скорое выстраивание с ним новых отношений. С таким предупреждением к Лондону выступил главный переговорщик от Брюсселя Мишель Барнье, пишет The Financial Times.

"В тот момент, когда Вестминстер с трудом преодолевает ситуацию с "подвешенным" парламентом, Мишель Барнье призывает Лондон "очень быстро" начать переговоры и поскорее назначить переговорную команду — "стабильную, подответную и наделенную всеми полномочиями", сообщает газета.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Переговоры по Brexit начнутся 19 июня, подтвердил британский министр

Еврочиновник озабочен тем, что за три месяца, прошедших с момента запуска процедуры, предусмотренной статьей 50 Лиссабонского договора, стороны не сумели продвинуться ни на шаг. Особенно его встревожил перенос оглашения Елизаветой Второй программы нового правительства. Королева должна была выступить с программной речью 19 июня, однако из-за необходимости формирования коалиции это событие теперь отложено на более поздний срок.

Беспокоит Барнье и то, что среди 27 членов ЕС сегодня нет единства в отношении того, как должен осуществляться Brexit и какие отношения следует Евросоюзу выстраивать с Великобританией, и он опасается, что переговоры могут затянуться дольше отведенного 50-й статьей двухлетнего срока.

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