В США Оливера Стоуна раскритиковали за "слишком мягкое описание" Путина

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американский ведущий канала CBS Стивен Кольбер в своем вечернем шоу выразил недовольство режиссеру Оливеру Стону за "слишком мягкое описание" Владимира Путина в новом документальном фильме.

В интервью Кольберу Стоун рассказал, что удивлен поведением тех, кто выступает против ослабления напряженности в отношениях между Россией и США. Ведущий, в свою очередь, пытался заставить Стоуна сказать о российском президенте "хоть что-нибудь негативное".

Ведущий заявил, что многие зрители обвинили Стоуна в заискивании — тот якобы "слишком легко верил" всему, что говорит российский президент.

"Это просто вежливость, любопытство, именно так и задаются вопросы", — ответил на это режиссер.

Кольбер, который позже отметил, что сам пока не нашел время посмотреть "Интервью с Путиным", выразил недовольство тем, что Стоун якобы не стал углубляться в тему возможного вмешательства в выборы в США.

Стоун заверил его, что задавал Путину вопросы о Дональде Трампе, кибербезопасности и хакерах, просто эта часть интервью на экраны еще не вышла.

После этого ведущий спросил режиссера, доверяет ли он Путину после 20 часов, проведенных с ним. Стоун отметил, что уважает российского президента за то, что тот делает, и понимает, почему он делает это.

Режиссер добавил, что Путин ни разу не сказал "плохого слова" о США и что российский президент действительно хотел бы наладить с ними нормальные отношения.

Далее Кольбер попытался выяснить, что удивит его в фильме больше всего, когда он его посмотрит.

Стоун отметил, что в интервью есть "огромное количество информации", о которой раньше не было известно широкой публике.

"Я думаю, он *(Путин — ред.) предан своей стране. Я поражен его спокойствием и вежливостью, — продолжает режиссер. — Он никогда ни о ком не говорил плохо. И он через многое прошел, его оскорбляли и очерняли в прессе".

В этот момент в студии послышались смешки, которые потом несколько раз повторялись. Стоуну удалось оставаться спокойным, хотя в какой-то момент он заявил: "Я не понимаю, почему вы смеетесь".

Кольбер ответил, что они смеются из-за "слишком мягкого описания" Владимира Путина.

Документальный фильм "Интервью с Путиным" Стоун готовил на протяжении двух лет. В США в понедельник на канале Showtime состоялась премьера первой из четырех частей этого фильма. В России его будет показывать Первый канал, начиная с 19 июня.

Многие американские СМИ создают негативный образ России и ее президента и публикуют материалы с необоснованным обвинениями в адрес Москвы. Одна из главных тем последних несколько месяцев — возможное вмешательство в выборы в США российских хакеров, якобы связанных с правительством.

В интервью французской газете Figaro Владимир Путин отмечал, что хакеры, о которых идет речь, могут быть из какой угодно страны.

Ведущий Стивен Кольбер недавно оказался в центре скандала после того, как оскорбил Трампа и Путина в одном из выпусков своего шоу. Пользователи соцсетей после этого пытались добиться его увольнения.