Эрдоган назвал ошибкой референдум о независимости Иракского Курдистана

АНКАРА, 13 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал ошибкой решение властей Курдской автономии Северного Ирака провести референдум о независимости региона.

Власти Иракского Курдистана в среду заявили о решении провести референдум о независимости 25 сентября этого года. В поддержку территориальной целостности Ирака выступили США, Германия, Турция, Иран и ряд других стран.

"Заявление руководства Северного Ирака (о референдуме) нас глубоко огорчило. Это ошибочный шаг, угрожающий территориальной целостности Ирака. Мы выступаем за мирные процессы и защищаем территориальную целостность Ирака. Данный шаг никому пользы не принесет", — сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.