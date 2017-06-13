Эрдоган прокомментировал изоляцию Катара

АНКАРА, 13 июн — РИА Новости. Катарский кризис привел к серьезным ошибкам, нельзя подвергать целую страну изоляции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы видим, что ситуация с Катаром привела нас к серьезным ошибкам. Делать народ целый страны изгоем — это не гуманно и не по-исламски. Катар — это страна, которая вместе с Турцией демонстрирует наибольшую решительность в борьбе с ИГ*. Давайте друг друга не обманывать. Региону нет никакой пользы от того, чтобы делать из Катара обвиняемого", — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что намерен обсудить во вторник катарский кризис с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимои бен Хамадом Аль Тани.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Парламент Турции 7 июня принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране.