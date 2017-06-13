Французский министр оценил итоги первого тура парламентских выборов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр юстиции Франции Франсуа Байру считает, что первый тур парламентских выборов в стране показал, что французы доверяют президенту Эммануэлю Макрону и готовы поддержать его курс.

" (Французский народ) захотел предоставить президенту Франции все необходимые средства для действий", — сказал Байру в эфире телеканала CNews. Министр добавил, что между ним и президентом Макроном "полное согласие" и "гармония".

По словам Байру, его партия MoDem войдет в президентское большинство. "Я вижу его намерения. И эти намерения — на благо страны", — добавил Байру. Он объяснил, что в "ситуации достаточно глубокого кризиса", с которым столкнулась страна, французы ждут объединения. И это именно то, что предлагает президент Макрон в своей программе.

В воскресенье во Франции состоялся первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента). В целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Макрона "Вперед, республика" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,44%.

Второй тур пройдет 18 июня.