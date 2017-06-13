Киев не избежит ответственности за невыполнение "Минска-2", считают в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Киеву не удастся избежать ответственности за невыполнение Комплекса мер по минским договоренностям, считает официальный представитель руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко.

"Киев всячески пытается откреститься от выполнения подписанных ими (властями Украины – ред.) обязательств в рамках минских договоренностей, однако избежать ответственности за невыполнение комплекса мер у них не выйдет. Украина своими действиями уже подставила своих поручителей — Европу и Америку", — сказал Костенко во вторник журналистам.