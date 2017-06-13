Власти ДНР раскритиковали запрет георгиевской ленты на Украине

ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. Запрет георгиевской ленты на подконтрольной правительству Украины территории означает отказ от истории, считает официальный представитель руководства самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Костенко.

В понедельник сайт президента Украины Петра Порошенко сообщил, что глава украинского государства подписал закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине. Ранее Верховная рада приняла закон, который вводит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

"Украина официально отказываются от истории… Это не делает ей чести… Мы же только все больше и больше убеждаемся в том, что сделали правильный выбор… И мы не хотим вмешиваться в то, что сегодня происходит на Украине и не желаем им зла", — сказал Костенко во вторник журналистам.