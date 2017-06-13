СМИ: в Египте заблокировали 62 сайта в рамках борьбы с экстремизмом

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти Египта заблокировали по меньшей мере 62 сайта за две недели по причине наличия на них информации, поддерживающей терроризм и экстремизм, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местную правозащитную группу.

Ранее 24 мая сообщалось, что власти Египта закрыли доступ к 21 информационному сайту, в том числе сайту популярного катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира", по причине контента, поддерживающего терроризм и экстремизм.

По информации телеканала, Ассоциация свободы мысли и слова (AFTE) описала блокировку доступа к сайтам как "явную атаку на СМИ". Сообщается, что AFTE отслеживала подвергшиеся блокировке сайты с 24 мая.

"Блокировка веб-сайтов нарушает египетскую конституцию", — сообщается в заявлении AFTE. Также в заявлении отмечается, что блокировка коснулась лицензированных новостных агентств, включая сайт Daily Sabah.