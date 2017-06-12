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В Белом доме заявили, что бизнес-интересы Трампа не нарушают конституцию

22:1712.06.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Деловые интересы президента США Дональда Трампа не нарушают положения конституции, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Генпрокуроры Вашингтона и штата Мэриленд подали иск против Трампа

Ранее генеральные прокуроры американского города Вашингтон и штата Мэриленд подали иск в отношении президента США Дональда Трампа, обвинив его в том, что он нарушил конституцию страны, не прервав связи с бизнесом после вступления на пост главы государства.

По словам Спайсера, деловые интересы Трампа "не нарушают конституцию страны",

"Не сложно сделать вывод, что партийная политика, вероятно, одна из мотиваций (подачи данного иска). Мы продолжим двигаться к прекращению рассмотрения иска в рабочем порядке", — добавил он.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, иск подан в суд американского штата Мэриленд. Как заявили генеральные прокуроры Вашингтона и Мэриленда Карл Расин и Брайан Фрош, иск подан в связи с тем, что Трамп продолжает участвовать в операциях с имуществом, и другим образом вовлечен в бизнес, что может быть признано конфликтом интересов по конституции США.

Ранее газета Washington Post сообщила, что прокуроры подозревают Трампа в том, что он нарушил антикоррупционные статьи конституции и "получал миллионы от иностранных правительств" после вступления в должность президента США. По данным издания, генпрокуроры обеспокоены деятельностью гостиницы Trump International Hotel, открытой в прошлом году недалеко от Белого дома.

Советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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Это первый иск подобного содержания государственных структур в отношении президента, заключила газета. Данный иск может "открыть новый фронт для Трампа", который уже столкнулся с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о "связи" приближенных Трампа и российского правительства во время президентской кампании 2016 года, наличие которой опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. По информации издания, если федеральный судья примет иск, генпрокуроры в первую очередь потребуют раскрыть налоговую декларацию Трампа для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США

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