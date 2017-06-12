Украинские силовики обстреляли Донецк и его окраины

Повреждения в жилом доме, полученные в результате обстрела. Архивное фото

Повреждения в жилом доме, полученные в результате обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Куйбышевский район города Донецка и населенный пункт Спартак на северной окраине города из артиллерии крупного калибра и минометов, сообщил РИА Новости представитель министерства обороны ДНР.

"Украинские силовики обстреляли из артиллерии калибром 152 миллиметра поселок Октябрьский в Куйбышевском районе города Донецка. Также идет минометный обстрел населенного пункта Спартак и окраин Донецка. По отдельным участкам применяется тяжелая артиллерия", — сказал представитель оборонного ведомства.