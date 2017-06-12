В Совфеде прокомментировали идею Киева обязать россиян сообщать о поездках

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Предложение главы украинского МИД Павла Климкина обязать россиян оповещать Киев о намерении посетить Украину абсурдно и обернется против самих украинцев, сообщил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По словам Цекова, в своих действиях власть на Украине "не просто глупая, а глупая на грани абсурда".

"На подобные вещи, думаю, нужно согласие российской стороны. Это же нельзя сделать просто потому, что они захотели. Такую идею технически очень сложно воплотить", — заявил сенатор.

К тому же, среди приезжающих на Украину российских граждан есть много этнических украинцев, которые едут на родину к родственникам, добавил Цеков.

Сенатор отметил, что глава МИД Украины делает громкие заявления, чтобы доказать лояльность киевским властям, но при этом демонстрируют свою несостоятельность, как политика.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил создать систему, при которой граждане России должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину. По мнению Климкина, визы уходят в прошлое, но въезд на Украину необходимо контролировать.