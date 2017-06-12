Макрону нужно абсолютное большинство в парламенте, считают в комитете Думы

Волонтеры на избирательном участке во время первого тура парламентских выборов в Марселе, на юге Франции. 11 июня 2017

Волонтеры на избирательном участке во время первого тура парламентских выборов в Марселе, на юге Франции. 11 июня 2017

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперёд, республика" для проведения в парламенте программы реформ, которая была им заявлена в ходе двух избирательных кампаний, должно набрать абсолютное большинство, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. В целом по стране за кандидатов от движения президента Франции Макрона "Вперед, республика" проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 15,77%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 13,20%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11,02% и бывшая правящей левоцентристская Социалистическая партия - 7,44%.

Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.

"Удастся ему (Макрону) или нет реализовать все то, что он в ходе двух избирательных кампаний обещал, ту программу реформирования, которую он выдвинул, поживём - увидим. Но то, что он несомненно её будет реализовывать, это уже очевидно. Но ему для этого нужно набрать абсолютное большинство, чтобы в парламенте проводить те решения, которые он анонсировал в ходе и президентской, и парламентской кампаний", - сказала РИА Новости Панина.

Если движению Макрона не удастся набрать абсолютное большинство по итогам второго тура парламентских выборов, то ему придётся идти на создание коалиции с другими политическими силами, добавила парламентарий.

Говоря о результатах первого тура выборов, депутат отметила, что они продемонстрировали усталость французского общества от старых партий, в том числе от "Национального фронта".

"Что касается Марин Ле Пен, она сама, конечно, депутатом станет. Но для того, чтобы ей свою фракцию сформировать, нужно 15 мандатов. Я не думаю, что ей удастся набрать эти места во втором туре", - считает Панина.

Депутат предполагает, что по итогам парламентских выборов, в партии "Национальный фронт" "будут делать какие-то выводы и, вероятно, что-то менять".