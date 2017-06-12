Макрону нужно абсолютное большинство в парламенте, считают в комитете Думы

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперёд, республика" для проведения в парламенте программы реформ, которая была им заявлена в ходе двух избирательных кампаний, должно набрать абсолютное большинство, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Между тем, выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. В подавляющем большинстве округов этого не произошло — победители определятся неделю спустя во втором туре голосования, где будет достаточно простого большинства.
"Удастся ему (Макрону) или нет реализовать все то, что он в ходе двух избирательных кампаний обещал, ту программу реформирования, которую он выдвинул, поживём - увидим. Но то, что он несомненно её будет реализовывать, это уже очевидно. Но ему для этого нужно набрать абсолютное большинство, чтобы в парламенте проводить те решения, которые он анонсировал в ходе и президентской, и парламентской кампаний", - сказала РИА Новости Панина.
Говоря о результатах первого тура выборов, депутат отметила, что они продемонстрировали усталость французского общества от старых партий, в том числе от "Национального фронта".
"Что касается Марин Ле Пен, она сама, конечно, депутатом станет. Но для того, чтобы ей свою фракцию сформировать, нужно 15 мандатов. Я не думаю, что ей удастся набрать эти места во втором туре", - считает Панина.
Депутат предполагает, что по итогам парламентских выборов, в партии "Национальный фронт" "будут делать какие-то выводы и, вероятно, что-то менять".