Дуров заявил о попытках подкупа своих сотрудников американскими ведомствами

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Создатель сервиса текстовых сообщений Telegram Павел Дуров заявил о попытке подкупа его сотрудников ведомствами США.

"В ходе недельного визита нашей команды в США в прошлом году наших программистов дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому давление на меня со стороны ФБР", — написал Дуров в своем Twitter-аккаунте, служащим для ответов на вопросы пользователей.

During our team's 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI. — Pavel Durov (@durov) 11 июня 2017 г.

​

"Было бы наивно думать, что можно управлять независимым и безопасным приложением для шифрования в США", — добавил он.

В августе 2013 года Дуров запустил мессенджер Telegram, аудитория которого насчитывает 100 миллионов человек.

Весной 2014 года он покинул Россию.