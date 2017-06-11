Явка на выборах во Франции может достигнуть 50%, считает наблюдатель от РФ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Явка на парламентских выборах во Франции повысилась во второй половине дня, она может достигнуть 50%, при этом партия действующего президента республики Эммануэля Макрона вполне может получить около 300 мест в парламенте, сказал РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев, наблюдающий на месте за французскими выборами.

"Явка, конечно, после обеда возросла. По самым последним прогнозам разных служб, числа выйдут в районе 49-50% явки. Абсолютным лидером является партия Макрона "Вперед, республика!". Они, думаю, получат более 300 мест", — сказал Лихачев, добавив, что более-менее точные результаты можно будет получить лишь после закрытия участков, так как во Франции нет практики публикации предварительных результатов.

Явка избирателей в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) во Франции по данным на 17.00 (18.00 мск) составила 40,75% — заметно ниже, чем в 2012 году (48,31%), свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.