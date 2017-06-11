Удар американских ВВС уничтожил восемь боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американская авиация ликвидировала восемь боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Пентагона.

Операция проводилась при поддержке вооруженных сил Сомали и других союзников.

Ранее сообщалось, что ВВС США впервые нанесли удар по позициям группировки в рамках расширенных полномочий американской миссии в Сомали, одобренных в конце марта президентом США Дональдом Трампом.

Целью удара был тренировочный лагерь боевиков неподалеку от города Сакоу. Был уничтожен командный пункт группировки и склад.