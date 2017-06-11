Глава МИД Британии Джонсон призвал депутатов проявить лояльность к Мэй

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по парламенту от Консервативной партии проявить лояльность по отношению к премьер-министру Терезе Мэй.

По данным телеканала Sky News, призыв содержался в обращении Джонсона к соответствующей группе в мессенджере WhatsApp.

Ранее Джонсон назвал "ерундой" появившиеся в СМИ сообщения о том, что он намерен сменить Мэй на посту премьера.

Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), которая получила на выборах 10 мандатов.