В Республиканской партии призвали прекратить расследовать связь Трампа с РФ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) США Ронна Ромни Макдэниэл призвала прекратить проведение расследований в конгрессе по поводу возможных связей предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

"Я призываю прекратить расследования о сговоре штаба президента Трампа с русскими. Нет никаких доказательств этого. Не думаю, что они должны продолжаться", — сказала Макдэниэл в интервью телеканалу Fox News. При этом, по ее словам, следует выяснить, "что делала Россия касательно президентских выборов".

В четверг в сенатском комитете по иностранным делам выступил экс-глава ФБР Джеймс Коми, уволенный президентом США 9 мая "из-за утраты доверия". Это стало первым публичным выступлением Коми после его увольнения. В частности, бывший глава ФБР сообщил, что чувствовал себя некомфортно в ходе неоднократных встреч с президентом и поэтому записывал содержание разговоров. Затем, по словам Коми, он передал эти записи своему другу, а тот — СМИ.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.