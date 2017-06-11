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В мире

Обозреватель NI объяснил, как Россия и Китай могут уничтожить авианосцы США

18:1811.06.2017
(обновлено: 18:20 11.06.2017)
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CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. BushАмериканский авианосец George H.W. Bush. Архивное Фото.Американский авианосец George H.W. Bush. Архивное Фото.
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Авианосцы — один из зримых символов военной мощи США, однако при столкновении с более серьезным противником, нежели вооруженные силы стран третьего мира, они могут оказаться очень дорогими "плавучими мишенями", считает обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин.

Авианосец USS Gerald R. Ford во время заводских испытаний. 8 апреля 2017
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
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Для действий против береговых целей авианосцу придется подходить на достаточно близкую дистанцию — так, радиус действия палубных самолетов F-35C без дозаправки в воздухе составляет около 1100 километров. Приближение к берегам противника на такое расстояние может поставить корабль под угрозу, говорится в статье.

Например, китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D имеет дальность порядка 1450 километров и способна маневрировать в полете, что обеспечивает высокую точность поражения. По некоторым оценкам, единственное попадание такой ракеты способно уничтожить авианосец, подчеркивает автор.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Огромной опасностью для авианосцев остаются подводные лодки — еще во Вторую Мировую войну на их счету было несколько потопленных кораблей этого класса. Угрозу представляют не только атомные субмарины, способные оставаться под водой месяцами, но и относительно небольшие дизельные подлодки, особенно оснащенные воздухонезависимой энергетической установкой. В частности, шведские подлодки типа "Готланд", несмотря на относительно низкую скорость, на учениях НАТО продемонстрировали, что могут незаметно приблизиться к авианосцу и условно "потопить" его, напоминает Роблин. 

Другим субмаринам, таким, как российские подлодки проекта 949, нет необходимости рисковать и приближаться к авианосцу и его эскорту — они способны атаковать цель крылатыми ракетами П-700 "Гранит" из-под воды с дистанции порядка 600 километров. При этом прогресс не стоит на месте, и такие виды вооружений, как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", для авианосцев будут еще более опасны, отмечает автор.

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Разумеется, за отсутствием реального опыта применения этих видов оружия нельзя однозначно утверждать, насколько они окажутся эффективными в боевой обстановке, отмечает автор. Однако совершенствование ракетного оружия и подводных лодок ставит под сомнение возможность авианосцев оставаться в безопасности при боевых действиях против сопоставимого по технологическому уровню противника, заключает National Interest.

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