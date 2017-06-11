СМИ: пять британских министров призвали Джонсона сменить Мэй на ее посту

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пять министров британского кабинета призывают главу МИД Бориса Джонсона предпринять усилия, чтобы заменить Терезу Мэй на посту премьер-министра, передает агентство Рейтер.

В четверг, 8 июня, в Великобритании прошли парламентские выборы. Консерваторы получили всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.