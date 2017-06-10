Глава минобороны ФРГ выступила за создание военного союза с Францией

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выступила за более тесное сотрудничество с Францией в сфере обороны, в частности, за создание военного союза с Францией.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны и финансов своих стран разработать инициативу по созданию оборонного фонда до 13 июля, когда пройдет совет министров двух государств.

"Референдум по Brexit и американские выборы открыли нам глаза. Мы, европейцы, должны взять свою безопасность в свои руки", — заявила фон дер Ляйен в интервью газете Handelsblatt.

"Мы могли бы совместно финансировать европейские дроны из оборонного фонда. Мы могли бы улучшить воздушное сообщение между Германией и Францией и привлекать другие страны. Еще одним проектом могла бы стать общеевропейская подготовка офицеров", — добавила она.