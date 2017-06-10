Financial Times рассказала, как российская дипломатия завоевала соцсети

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Twitter-аккаунт российского посольства в Великобритании стал эффективным инструментом российской цифровой дипломатии в "информационной войне" с Западом, пишет газета Financial Times.

Когда британский премьер Тереза Мэй обвинила Евросоюз во вмешательстве в выборы, посольство России в Лондоне иронично заметило в Twitter: "Слава богу, на этот раз — не Россия".

Praise God it's not Russia this time pic.twitter.com/irebYz8aKE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 мая 2017 г.

"После того, как это сообщение набрало 9,7 тысячи ретвитов и 12 тысяч "лайков", даже самые ярые критики России в интернете (подобно футбольным фанатам, неохотно аплодирующим забитому нападающим команды противника голу) признали — это был эпичный троллинг", — отмечает издание.

Твиты российского посольства разнообразны: в них используются резкие, язвительные мемы, музыка и стихи, подчеркивает газета. Например, дипмиссия ответила на отмену визита главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву "мягкой силой" — клипом увертюры Чайковского "1812" год, написанной в честь победы России над наполеоновской Францией.

Такой подход дает результат: за прошедший год аккаунт опередил по популярности сайты американского и израильского посольств и стал самой посещаемой страницей среди всех дипмиссий в британской столице, добавляет FT.

В посольстве не стали рассказывать газете, кто именно отвечает за контент в Twitter, и отметили, что публикации являются "плодом коллективных усилий" примерно тридцати сотрудников дипломатической миссии.

"Мы не вмешиваемся в дела других стран. Но если в ходе национального диалога России бросают вызов, мы должны реагировать", — заявили в российском диппредставительстве в ответ на вопрос Financial Times.

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