Казахстан внесет 300 тысяч долларов в фонд ООН по борьбе с терроризмом

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Казахстан внесет 300 тысяч долларов в фонд ООН по борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"На этой неделе в ходе рабочего визита в Нью-Йорк заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева было объявлено о решении Астаны сделать целевой взнос в трастовый фонд ООН по борьбе с терроризмом в размере 300 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

В МИД пояснили, что данные средства будут направлены на реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности 3-й фазы проекта "Поддержка реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии".

"Тем самым Казахстан стал первой в регионе страной-донором указанной программы, обеспечив более 10% от финансирования данного проекта", — отметили в министерстве.