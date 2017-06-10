АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Казахстан внесет 300 тысяч долларов в фонд ООН по борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
В МИД пояснили, что данные средства будут направлены на реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности 3-й фазы проекта "Поддержка реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии".
"Тем самым Казахстан стал первой в регионе страной-донором указанной программы, обеспечив более 10% от финансирования данного проекта", — отметили в министерстве.