NBC: американка, изнасилованная режиссером Полански, попросила закрыть дело

ВАШИНГТОН, 10 июня – РИА Новости. Американка Саманта Геймер, почти 40 лет назад изнасилованная режиссером Романом Полански, попросила суд в Лос-Анджелесе закрыть дело в отношении режиссера, признавшись, что судебный процесс слишком сильно травмировал ее, сообщил телеканал NBC News.

"Я умоляю вас принять меры, чтобы наконец завершить это, сделать это в качестве милосердия ко мне и моей семье", — обратилась Геймер в суде. Она попросила судью либо прекратить дело, или приговорить режиссера к шесть неделям, которые он уже отбыл в 1978 году.

Судья на процессе Гордон заявил, что рассмотрит запрос жертвы преступления. Ранее он отклонял аналогичные запросы со стороны Полански.

Как заявила женщина журналистам, выйдя из суда, "травма от испытания, последовавшего за (инцидентом с изнасилованием) была настолько огромной, что, вы знаете, та короткая встреча с ним тем вечером, была неприятной, померкла и потускнела", — сказала Геймер. По ее словам, и она и Полански несли наказание за произошедшее последние 40 лет.

Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании. Адвокат заявил, что 83-летний Полански, имеющий польское и французское гражданство, планирует вернуться в США, чтобы посетить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом режиссеру необходимы гарантии, что он не окажется в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон также отказался уточнить, каков будет приговор Полански в том случае, если он вернется в США.

Во время визита на кинофестиваль в Цюрихе в сентябре 2009 года Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного.

В 2015 году об отказе экстрадировать Полански в США заявил суд Польши.