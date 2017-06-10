Эрдоган заявил, что "не замечал" поддержки терроризма со стороны Катара

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "не замечал", чтобы Катар оказывал поддержку терроризму, отметив, что продолжит оказывать "все виды поддержки" данному государству, сообщает агентство Рейтер.
Сообщается, что он призвал остановить "блокаду" Катара, отметив, что Саудовская Аравия должна взять на себя ответственность по примирению государств региона.
"У меня есть требование к Саудовской Аравии: вы самая крупная и сильная страна в регионе… не при помощи боевых действий вы должны стать лидером содружества (в регионе), вы должны всех объединить", — сказал Эрдоган.
В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.