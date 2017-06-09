Украинские силовики более 80 раз за неделю обстреляли территорию ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (68)

ЛУГАНСК, 9 июн — РИА Новости. Украинские силовики 82 раза за минувшую неделю нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 82 раза нарушили режим прекращения огня… Всего по территории республики было выпущено 1586 снарядов, мин и гранат", — сказал на брифинге представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его словам, огонь велся из различных видов вооружения, в том числе запрещенных минскими договоренностями: артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра, зенитных установок, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП и ПТУР (противотанковых управляемых ракет). Обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов в ЛНР.

"В результате обстрелов населенного пункта Кировск и Стаханов повреждены семь жилых домов, ранения получили два местных жителя", — рассказал Марочко.