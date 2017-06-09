Турецкие власти высадили на берег капитана судна за оскорбление Эрдогана

АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. Капитан судна Salix, которое под панамским флагом следовало через пролив Дарданеллы, был отстранен и высажен на берег после того, как оскорбил президента Турции Тайипа Эрдогана при переговорах по рации со службой движения судов, передает агентство DHA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в отношении 1845 граждан страны ведется расследование по обвинению в оскорблении Эрдогана. За оскорбление президента по турецким законам предусматривается денежный штраф или тюремное заключение на срок от одного года до четырех лет. Оппозиция обвиняла власти в том, что они используют эту статью для репрессий против несогласных с политикой, проводимой Эрдоганом.
Сам турецкий лидер после попытки переворота в стране в июле прошлого года заявил о решении отозвать судебные иски по делам о его оскорблении, объяснив это желанием примирения со своими политическим противниками.