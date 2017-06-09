Индия и Пакистан придадут новый импульс ШОС, считает глава Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время саммита ШОС в Астане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время саммита ШОС в Астане

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Присоединение Индии и Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) придаст новый импульс развитию организации, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Заседание Совета глав стран-участниц ШОС в узком составе проходит в Астане. Участие в нем принимают лидеры России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

"На саммите в Астане начинается, можно сказать, новая история нашей организации. Нынешнее заседание в последний раз проходит в шестистороннем формате. Сегодня мы договорились подписать решение о завершении процедуры приема и предоставлении статуса государств-членов ШОС Индии и Пакистану. Прием новых членов придаст новый мощный импульс развитию организации и будет содействовать росту ее международного авторитета", — сказал Назарбаев, открывая заседание в узком составе.

Он отметил, что "сегодня деятельность ШОС учитывает последние тенденции в геополитике, базовые тренды в мировой экономике". "Проводится системная работа по последовательному достижению ключевых целей и эффективной реализации всех совместных решений. Особое внимание уделяется вопросам преодоления новых вызовов и угроз стабильности и безопасности", — сказал Назарбаев.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.