Мэй выступит с заявлением по итогам внеочередных выборов в парламент

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 10.00 (12.00 мск) выступит с заявлением по итогам внеочередных выборов в парламент, сообщает радиостанция LBC.
Ранее сообщалось, что консерваторы набрали 300 мандатов на выборах в парламент Великобритании, но видимо утратят абсолютное большинство, начались споры об отставке премьер-министра Терезы Мэй.
На данный момент, консерваторы получили 304 мандата, лейбористы – 257, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 34, все остальные партии и независимые парламентарии – 21.
Консерватор Анна Субри призвала Мэй задуматься об отставке, тогда как другой их однопартиец, замминистра труда Иан Дункан Смит заявил, что премьер должна остаться на своем посту.